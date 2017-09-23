محافظ البكيرية بمناسبة اليوم الوطني: نحتفل بـ 87 عاماً حافلة بالإنجازات

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

رفع محافظ البكيرية المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهاني، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللأسرة الحاكمة وللشعب السعودي كافة بمناسبة حلول الذكرى الـ(87) على توحيد المملكة العربية والسعودية.

وقال: سبعةٌ وثمانون عاماً حافلة بالإنجازات، تتذكر فيها بلادنا هذه الأيام المسيرة المباركة التي بدأها مؤسس هذه البلاد الطاهرة الملك عبد العزيز -رحمه الله- ومباذله من عمل وكفاح ليوحد شتات هذه البلاد، ثم وضع اللبنات الأولى لتنمية البلاد، وواصل أبناؤه البررة المسيرة بخطى ثابتة لاستكمال البناء والعطاء، ليصلوا إلى نهضة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره، حتى أصبحت هذه الدولة من أرقى الدول في العلم والتطور والازدهار مع المحافظة على الثوابت الإسلامية التي هي أساس بناء هذا الوطن ومنهجه القائم على مر السنين وحفظها لحقوق الإنسان وتنميته، مما جعل للمملكة مكانة اقتصادية وحضور مؤثر في المحافل الدولية، وفي صناعة القرار العالمي ونجاحات سياسية متتالية، ومنارة للعطاء وعون للشعوب العربية والإسلامية، والصديقة.

وأكد الخليفة أن عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عُرف بسمات العزم والحزم، كما اتسم عهده -حفظه الله- بسن الأنظمة في شتى المجالات وتحققت الكثير من المنجزات التنموية في أرجاء الوطن، ودعمه للكثير من الخطط والمشاريع وتذييل العقبات لتوفير كل مقومات العيش الكريم والرفاهية لجميع أبناء الوطن، لافتاً النظر إلى أن التغييرات على المستوى الداخلي والخارجي التي أجراها -أيده الله- أعطت روحاً جديدة مختلفة للمملكة، حيث وضع الحاضر المجيد ذو مستقبل زاهر متمتع بالأمل والتفاؤل والقدرة على التحدي والإنجاز والنجاح.

وأشار إلى أن هذا العام شهد إعلان “رؤية المملكة 2030” المليئة بالطموح والأمل للمملكة نحو مستقبل جديد يركز على الاستفادة المثلى لطاقات البلد وإمكاناته، لتسهم في رفع كفاءة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة، والعمل على تنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن وسرعة انجازها، والاهتمام به.

وأوضح محافظ البكيرية أن بلادنا تحظى بدعم كبير لا محدود من الحكومة الرشيدة، حتى أوصلتها إلى مستويات تحقق أهداف التنمية المرسومة لهذه البلاد رغم الصعوبات التي تواجهها، فالدولة ـ-أعزها الله- حريصةً على الارتقاء بالخدمات وتوفيرها لجميع المواطنين والمقيمين, سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد قائد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأبناء وبنات هذا الوطن، وأن يحفظ ويحقق النصر لقواتنا المسلحة وجنودنا الأبطال المرابطين على حدود المملكة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يحقق لبلادنا ما تتطلع إليه من نمو وتطور وازدهار.







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