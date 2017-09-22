محافظ حريملاء عن اليوم الوطني السعودي: 87 عامًا يا وطن أعجزت محابر الأقلام

المواطن - حريملاء

أكد محافظ حريملاء، عبدالرحمن بن زيد الهزاني، أن اليوم الوطني للمملكة ملحمة وطن مُخلد.

وقدم محافظ حريملاء، أبياتًا شعرية بمناسبة اليوم الوطني 87 للمملكة.. فيما يلي نصها:

في يومنا الوطني ملحمة وطن مُخلَّد

ومجد سيرة بمسيرة فخرٍ تتجدد

بمولاي سلمان الملك المُسَّدد

وولي عهده الأمين خصال الفخر تُعدد

سبعة وثمانون عاما .. ملحمة إمام ..

ودوحة وئام .. في وطن لا يرام ..

فالمؤسس الإمام عبدالعزيز على الدين بناها

ومن بعده أبناؤه الملوك شادوا في عُلاها

فأمِنت نُحاها ، سعودية رفرف العلم في ذُراها

وشعب يفتدي كل شبرٍ من حماها

سبعة وثمانون عاما

يا وطن أعجزت محابر الأقلام

بصدارة الأمم في كل مقام

أصالة وتطور بقيم الإسلام

سعوديون مجدنا مجد تلاحم

سعوديون نهجنا نهج تراحم

سعوديون وفِي الأفعال إفادة

فعلى السمع والطاعة بايعنا

ومن حريملاء عهد رجال تتوارثه أجيال حتى منتهى الآجال

للقيادة سمع وطاعة وولاء

ودون الوطن أرواحنا فداء

نحيا على ثراه بكرامة ونموت من أجله شهداء







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