محافظ خميس مشيط في اليوم الوطني: وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

قال محافظ خميس مشيط، خالد بن عبدالعزيز بن مشيط: إن اليوم الوطني ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعًا، رافعًا التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ولسمو نائبه الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، بمناسبة اليوم الوطني المجيد.

وأكد أن كل مواطن يحتفل باليوم الوطني، في أرجاء الوطن الذي تأسس على يد المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، تحت رأيه التوحيد التي تحكم بشرع الله وسنة رسوله.

وتابع ابن مشيط: “لقد واصلت المملكة تقدمها في جميع المجالات في عهد أبنائه من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله (رحمهم الله جميعًا)، وما زالت تعيش في رخاء وازدهار وتطور في جميع المجالات وأصبحت راية التوحيد حاضرة في كل المحافل العالمية ونحن في عهد ملك الحزم والعزم الملك سلمان، ويعم أرجاءها الأمن والأمان؛ فدام عزك يا وطن في ظل قيادتنا الحكيمة، ووطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه”.







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