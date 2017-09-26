محافظ شرورة يفجع بوفاة أخيه

الموطن - حسين الحامد - شرورة

فجع محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف الشهري، بوفاة أخيه الشيخ سعد بن عاطف شيخ قبيلة آل معافا، إثر مرض عانى منه طويلًا.

وقد أُدّيت الصلاة على الفقيد في جامع الراجحي بمدينة الرياض عصر الاثنين.

والجدير بالذكر أن الفقيد قد عمل في خدمة الدولة قبل عمله شيخًا لقبيلة آل معافا لمدة تزيد عن أربعين سنة؛ حيث عمل وكيلًا لإمارة تنومة، ثم أميرًا للفرشة، وعمل بعدها أميرًا لرجال ألمع، ثم أميرًا لطريب، وبعد ذلك أميرًا لسراة عبيدة، ثم أميرًا للمسقي، ثم وكيلًا لإمارة بيشة، وأحيل بعدها إلى التقاعد عام 1415هـ وعين بعدها شيخًا لقبيلة آل معافا.







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