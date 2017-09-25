محافظ محايل يستقبل المشرف العام على جامعة الملك خالد بتهامة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

استقبل محافظ محايل، محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي، اليوم، بمقر مكتبه بالمحافظة، المشرف العام على جامعة الملك خالد بتهامة، الدكتور أحمد بن عاطف الشهري؛ بمناسبة تكليفه مشرفًا لجامعة الملك خالد بتهامة.

وأكد الدكتور الشهري أنه يتطلع لافتتاح أقسام جديدة وفق الاحتياجات، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وقدم الشهري شكره وامتنانه لمحافظ محايل على حفاوة الاستقبال، شاكرًا له اهتمامه وحرصه وجهوده وتوجيهاته الحثيثة في تطوير الجامعة بما يحقق رسالتها وأهدافها بما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة، مشيدًا بجهوده الدائمة في جميع الفعاليات التي تقوم وتشرف عليها الجامعة، وهذا دليل على اهتمامه وحرصه الدائم بالجامعة ومنسوبيها.







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