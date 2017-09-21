محاكمة وتغريم سيدة أعمال سعودية 168 ألف ريال لتهريبها قارئ قرآن

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أدانت اللجنة الجمركية الابتدائية بمنفذ البطحاء الحدودي مع دولة الإمارات العربية المتحدة غيابياً سيدة أعمال سعودية تعمل في مجال التجارة وغرمتها بمبلغ 168 ألف ريال، حيث ضبط مفتشو الجمارك شحنةً مكوّنة من عدد (100) كرتون (قارئ قرآن) غير مصرحة ومخالفة في المملكة.

إلى ذلك كشف مصدر مسؤول باللجنة الابتدائية عن تغيب سيدة الأعمال عن الحضور لجلسات اللجنة الابتدائية؛ مما دعا باللجنة لإصدار حكم ابتدائي بالشروع بالتهرب الجمركي على سيدة الأعمال.

وتعمل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بدور مهم في الحد من السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة، خصوصاً تلك التي يتم استيرادها من الخارج، أو تلك السلع المنتجة محلياً، ومنها سلع مهمة تتعلق بحياة المواطن المعيشية في مجالات عدة، وتعتبر الهيئة في هذا الجانب بمثابة حائط الصد لحماية المواطنين من الوقوع فريسة للغش والاحتيال التجاري أو الصناعي أو الصحي والغذائي، عبر فحص ومنح شهادات المطابقة لعدد من السلع والمنتجات في تلك المجالات.







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