محمد الاسم الأكثر انتشاراً للمواليد في لندن

المواطن - وكالات

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا أن اسم “محمد” كان الأكثر تفضيلاً من قبل الأسر في العاصمة لندن ومنطقة “ميدلاندز” الغربية بإنكلترا لمواليدهم الجدد العام الماضي، وأنه حل في المرتبة الثامنة ضمن قائمة الأسماء الأكثر شيوعاً في البلاد.

وقال المكتب في بيان حول الإحصاء السنوي لأسماء الأطفال في إنجلترا وويلز، إن إطلاق الأسر اسم “أوليفر” على مواليدهم الذكور جاء في المرتبة الأولى بـ 6 آلاف و623 طفلاً، أما بالنسبة إلى الإناث فإن “أوليفيا” حل في المرتبة الأولى بـ 5 آلاف و17 طفلة.

وأضاف البيان أن اسم “هيري” بالنسبة إلى الذكور حل في المرتبة الثانية، تلاه بالترتيب “جورج” و”جاك” و”جاكوب”، فيما جاء اسم محمد في المرتبة الثامنة ضمن قائمة أكثر 10 أسماء تسمية في البلاد خلال العام الماضي.

وأشار البيان إلى أنه بالنسبة إلى الإناث جاء اسم “أميليا” في المرتبة الثانية تلاه بالترتيب أسماء “إميلي” و”إيسلا” و”آفا”.

وأكد البيان أن اسم محمد مع اختلاف كتاباته، كان الأكثر تفضيلا من قبل الأسر في تسمية أطفالهم خلال العام الماضي بالعاصمة لندن ومنطقة “ميدلاندز” الغربية.

تجدر الإشارة إلى أن المسلمين يشكلون 12 % من عدد سكان لندن البالغ عدد سكانها 8.6 ملايين، ويعيش في عموم المملكة المتحدة حوالي 3 ملايين مسلم.







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