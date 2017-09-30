محمد الدرة.. الطفل الذي أبكى استشهاده ضمير الإنسانية

المواطن - أحمد بيومي

تحل علينا، اليوم السبت 30 سبتمبر، الذكرى الـ17 لاستشهاد الطفل محمد الدرة (11 سنة)، الذي أصبح استشهاده بمثابة أيقونة انتفاضة الأقصى ومُلهمها، وصورتها الإنسانية في مشهد لن ينساه العالم تكرر كل عام في هذا الوقت.

وتعود تفاصل استشهاد الطفل محمد الدرة إلى يوم 30 من سبتمبر عام 2000 وتحديدًا في ثاني أيام انتفاضة الأقصى، حيث تابع العالم عبر شاشات التلفاز مشهد اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي للطفل محمد الدرة في حضن أبيه، والذي أظهر جزءًا يسيرًا مما تقترفه سلطات الاحتلال بحق المدنيين العزل بشكل عام، والطفولة الفلسطينية بشكل خاص.

وثقت جريمة قتل محمد الدرة كاميرا قناة فرانس 24 قبل 17 سنة، حيث كان محمد ووالده في قطاع غزة، يختبئان خلف برميل أسمنتي بعدما فوجئا بوقوعهما وسط إطلاق النار في منطقة شهدت مواجهات مع الاحتلال.

وقد حاول الأب جمال أن يحمي فلذة كبده محمد الدرة بكل قواه، واخترق الرصاص يد الوالد اليمنى، ثم أصيب الطفل محمد بأول طلقة في رجله اليمنى وصرخ: أصابوني، فوجئ الأب بعد ذلك بخروج الرصاص من ظهر محمد.

الطفل الصغير ردد قبيل استشهاده اطمئن يا أبي أنا بخير لا تخف منهم، رقد الطفل شهيدًا على ساق أبيه، في مشهد أبكى البشرية وهز ضمائر الإنسانية.

وقد أثار إعدام الاحتلال الإسرائيلي للطفل محمد الدرة مشاعر غضب الشعب الفلسطيني في كل مكان، وهو ما دفعه للخروج في مظاهرات غاضبة تحولت إلى مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في مناطق التماس.

وسعت إسرائيل للتبرؤ من قتل الدرة الصغير بعد أن هزت صورته ضمير العالم، مدعية بـ”أن الفلسطينيين يضحون أطفالهم لتشويه صورة الكيان الإسرائيلي”، وهو ما دفع العديد من المؤسسات الحقوقية لتوثيق تفاصيل الجريمة.

وخلص التحقيق الذي أجراه مركز فلسطيني حقوقي “الميزان لحقوق الإنسان” إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة بشعة وغير مبررة بحق محمد الدرة بشكل لا يدعو للشك، وأن كل أكاذيب الاحتلال تأتي ضمن محاولات طمس الحقيقة.







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