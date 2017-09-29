محمد شنوان العنزي: فوز النصر مهم.. لكن هذا الأمر يحتاج وقفة ومراجعة حسابات !

المواطن ـ محمد سلام

قدم الإعلامي الرياضي محمد شنوان العنزي تهنئته إلى الفريق النصراوي بعد تغلبه على الشباب بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد العنزي أن المباراة كانت صعبة، وقال: “3 نقاط مهمة جداً..! حظ أوفر للشباب كان خصم وند عنيد رغم النقص والظروف !”، مضيفا: “رغم الفوز النصراوي .. وهو ” الأهم ” ..! إلاّ أن المستوى وضياع الفرص .. يحتاج وقفه جادة ومراجعة حسابات !”.

وأحرز محترف النصر محمد فوزير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67، واستطاع العالمي الحفاظ على النتيجة بفضل تألق الحارس وليد عبدالله، حتى انتهى اللقاء بفوز أصفر الرياضي بنتيجة 1 ـ 0.

بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الشباب عند 6 نقاط في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي.







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