محمد فوزير يوجه رسالة لجماهير النصر

المواطن ـ محمد سلام

بعث الدولي المغربي، محمد فوزير، محترف نادي النصر، برسالة إلى الجماهير النصراوية، عقب نهاية مباراة فريقه بالأمس أمام النادي الأهلي في الجولة الثالثة من دوري جميل، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووجه محمد فوزير شكره إلى جماهير النصر على مساندتها له خلال مباراة الأهلي، واعدًا إياها بتقديم مستويات أفضل خلال الفترة المقبلة.

وقال فوزير في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “كنشكر بزاف جماهير العالمي لمساندتهم لي و القادم أفضل إن شاء الله”.

وكانت إدارة نادي النصر قد وقّعت مع اللاعب محمد فوزير رسميًّا لمدة ثلاث سنوات، وتكفل رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي بقيمة مقدم عقد اللاعب وحصة ناديه الفتح الرباطي.

الجدير بالذكر أن اللاعب محمد فوزير، قد ظهر في البطولة العربية للأندية التي أقيمت في مصر، وذلك بشكل لافت للغاية، حيث حصل نادي الترجي التونسي على البطولة، وقد حصل اللاعب محمد فوزير على جائزة أفضل لاعب في البطولة بعد تقديمه مستويات مميزة.







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