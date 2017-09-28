محمد كنو: الغيابات لا تؤثر في الهلال

المواطن ـ محمد سلام

أكد لاعب نادي الهلال، محمد كنو، أن فريقه يمتلك العديد من اللاعبين المميزين القادرين على تعويض أي غياب يحدث في صفوف الهلال، مشيرا إلى أهمية مباراة الغد أمام القادسية في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، مُعربا عن رغبته في الحفاظ على صدارة المسابقة.

تصريحات كنو جاءت خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة الهلال والقادسية، حيث قال: “كل المباريات بالنسبة للهلال مهمة، نحن نملك مجموعة لاعبين ممتازة قادرة على تعويض أي غياب قد يحدث”، وأضاف اللاعب: “استعدادنا مثل أي استعداد لمباراة قوية، نملك الروح والرغبة في تحقيق الانتصار”.

من جانبه، قال المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي الهلال: “نود الحفاظ على الصدارة ، ويجب علينا تحقيق الفوز ، طوينا صفحة آسيا وعدنا للدوري.. سعداء بالروح والشخصية التي ظهرت في المباراة الماضية أمام بيروزي ، لاعبونا محترفون ، يتعاملون مع الضغوط بتركيز عال”.

وأعلن دياز أنه سيقوم بإراحة بعض اللاعبين الأساسيين في مواجهة القادسية، مضيفا: “لدينا عدد كبير من اللاعبين في كل المراكز ، سيساعدنا ذلك على التدوير”.

وكشف مدرب الهلال أن نجم الفريق نواف العابد لم تكتمل جاهزيته بعد الإصابة التي عانى منها في الأيام الماضية، مشيدا بثنائي الهجوم عمر خربين وجيلمين ريفاس، ومؤكدًا أنه يسعى إلى إحداث التجانس فيما بينهما، وبين كافة اللاعبين الموجودين في الفريق.







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