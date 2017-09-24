مدارس الإمارات تشارك المملكة فرحة احتفال اليوم الوطني

المواطن - الرياض

احتفت مدارس دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بذكرى اليوم الوطني الـ 87 للمملكة العربية السعودية بمشاركة كافة أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية والطلبة.

وبدأت احتفالات المنشآت التعليمية بهذه المناسبة الغالية حيث اصطف جموع الطلبة في الطابور الصباحي إلى جانب أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية وجموع العاملين في المدارس وعلت حناجر الجميع لتصدح بالسلام الوطني للمملكة العربية السعودية بعد السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد بديع يجسد روابط الأخوة ووحدة المصير التي تربط بين الإمارات والسعودية.

وأكد أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية أن احتفال دولة الإمارات بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ87 يأتي تجسيدًا للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود من الزمن.

وقالوا إن مشاركة الطلبة في الاحتفالات باليوم الوطني السعودي تسهم في تعريف الأجيال الناشئة بالعلاقات التاريخية المتأصلة بين البلدين وما بين الشعبين الإماراتي والسعودي من علاقات أخوة ومصير مشترك تضرب بجذورها في التاريخ.







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