مدرب الأهلي السابق يرفض تدريب النصر

المواطن - الرياض

رفض المدير الفني السويسري كريستيان غروس عرضا لتولي تدريب فريق النصر خلفا للمقال ريكاردو غوميز.

وكان النصر قد أقال البرازيلي غوميز مؤخرا لسوء نتائج الفريق في دوري المحترفين السعودي تحت ضغط جماهيري كبير.

وحاولت إدارة النصر التواصل مع غروس وعرض عليه مهمة خلافة غوميز إلا أن البالغ من العمر 63 عاما اعتذر عن قبول مهمة تدريب الفريق الأصفر.

وسبق لغروس أن درب في السعودية حيث قاد أهلي جدة للتتويج بكأس ولي العهد عام 2015، ثم قاده للقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك العام الماضي 2016، كما حصد جائزة مدرب العام في الدوري السعودي 2015.







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