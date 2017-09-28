مدرب الشباب: لم أتواصل مع كارينيو.. وهذا ما طلبته من اللاعبين قبل مواجهة النصر

المواطن ـ محمد سلام

أعرب المدير الفني لنادي الشباب، مايك نويل، عن أمله في تحقيق الانتصار الثاني له خلال مباراة الغد أمام نادي النصر في إطار الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، وتسليم فريق جاهز من الناحية الفنية والبدنية للمدرب الجديد لليوث دانيال كارينيو.

تصريحات نويل جاءت خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مباراة الشباب والنصر، حيث قال: “غداً سأعمل على تحقيق الفوز الثاني على التوالي خصوصاً وأن جميع اللاعبين في كامل جاهزيتهم، باستثناء هتان باهبري الموقوف”.

وأضاف المدرب الإنجليزي: “غياب هتان خسارة للفريق، ولكن نحن قادرون على تعويض غيابه، لدينا مجموعة مميزة وقادرة على إثبات نفسها.. طلبت من اللاعبين التفكير بإيجابية واللعب بأريحية لأن لعب كرة القدم سهل جداً”.

وحول حقيقة تواصله مع المدرب كارينيو بخصوص مواجهة الغد، أجاب المدرب بقوله: “لم أتواصل مع المدرب كارينو، ولم أتلق منه أي معلومات عن فريق النصر كونه سبق وأن أشرف عليه”.

من جانبه، تحدث محترف الشباب ماركوس بيزيلي عن مباراة الشباب والنصر، وأكد أنها صعبة للغاية؛ كون النصر يملك لاعبين مميزين، وأشار إلى أن الشباب قادر على الفوز بنقاط اللقاء.

وتابع بيزيلي: “أي لاعب كبير يحب المشاركة في اللقاءات الكبيرة، ومباراة الشباب والنصر تجمع فريقين كبيرين لهما تاريخ عريق والعديد من البطولات”، مختتمًا بقوله: “أنا كلاعب محترف قادر على التأقلم مع أي خطة سواء كانت دفاعية أو هجومية، لكن المهم أن يكون الفريق جاهز بدنياً ونفسياً”.







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