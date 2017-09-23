مدرب الشباب: هذا ما طلبته من اللاعبين قبل مباراة الاتفاق

المواطن ـ محمد سلام

قدم المدرب الإنجليزي مايكل نويل، المدير الفني المؤقت لنادي الشباب، شكره إلى اللاعبين على مستواهم في مباراة الاتفاق، والتي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة “جولة الوطن” في الدوري السعودي للمحترفين، وانتهت بفوز الشباب 3- 2.

وقال نويل عقب نهاية اللقاء: “كانت مباراة صعبة، الفريق دخل بظروف صعبة بعد أيام من إقالة المدرب، لكنهم قدموا أداء يشكرون عليه، وجميع اللاعبين أدوا ما عليهم تمامًا، سواء في المباراة أو في التدريبات التي سبقتها”.

وأضاف: “كل ما طلبته من اللاعبين أن يدخلوا براحة وأن يستمتعوا بالتدريبات والمباريات”، مختتمًا بقوله: “صعب جدًّا اختيار تشكيلة من أسبوع واحد، لكن جميع من شارك اليوم لعبوا بشكل رائع”.

هذا وافتتح الاتفاق باب التسجيل عن طريق هزاع الهزاع في الدقيقة 35 من الشوط الأول، وتعادل الشباب سريعًا عن طريق أحمد إبراهيم “هدف في مرماه” في الدقيقة 37، ثم أضاف الشباب الهدف الثاني عن طريق محمد سالم في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني تمكن الاتفاق من إحراز هدف التعادل في الدقيقة 57 عن طريق هزاع الهزاع، لكن في الدقيقة 89 سجل الشباب هدف الفوز عن طريق هتان باهبري، لينتهي اللقاء 3- 2 لصالح الشباب.

بهذه النتيجة رفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وتجمد رصيد الاتفاق عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.







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