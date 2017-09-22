مدرب النصر يُعلن تشكيلة مباراة الباطن في جولة الوطن

المواطن ـ محمد سلام

أعلن مدرب نادي النصر، ريكاردو غوميز، عن تشكيلة فريقه التي ستخوض- بعد قليل- مواجهة الفيحاء في “جولة الوطن” الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيلة النصر كالتالي: “وليد ، برونو ، هوساوي ، الغامدي ، لكرو ، النجعي ، حسام غالي ، الشهري ، ليوناردو ، فوزير ، السهلاوي”.

فيما جاءت تشكيلة الفيحاء على النحو التالي: “الشمري ، البقعاوي ، ايميليو ، الخيبري ، المطيري ، فيرنانديز ، الرويلي ، ادملسون ، تريوليس ، رويز ، اسبيريا”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن إطلاق مسمى جولة الوطن على الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بمبادرة من شركة عبداللطيف جميل؛ بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وبدأت الجولة الرابعة من الدوري السعودي أمس الخميس بتعادل الاتحاد والهلال 1- 1، وتقام اليوم الجمعة 3 مباريات، حيث يلعب الباطن مع الأهلي، وأحد مع الفتح، والنصر مع الفيحاء.

وتختتم مباريات الجولة الرابعة يوم السبت، حيث يلتقي الاتفاق مع الشباب، والقادسية مع الفيصلي، والرائد مع التعاون، وهو اليوم الموافق لليوم الوطني رقم 87 في تاريخ السعودية.







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