مدرب الهلال يُريح هؤلاء في مباراة القادسية

المواطن ـ محمد سلام

قرر المدير الفني لنادي الهلال، رامون دياز، إراحة بعض اللاعبين الأساسيين خلال مباراة الغد أمام القادسية في الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين؛ وذلك في إطار سياسة التدوير التي يتبعها المدرب لراحة اللاعبين، ووجود عدد كبير من اللاعبين المميزين في كافة المراكز.

وقرر دياز في مباراة القادسية إراحة كل من: عبدالله المعيوف، أسامة هوساوي، محمد البريك، ياسر الشهراني، عبدالملك الخيبري، سلمان الفرج، عمر خربين؛ وذلك نظير جهودهم مع الهلال في الفترة الماضية.

وكان مدرب الهلال قد شدد على أهمية مباراة الغد أمام القادسية، مُعربًا عن رغبته في الحفاظ على صدارة المسابقة، وأهمية تحقيق الانتصار.

تصريحات دياز جاءت خلال المؤتمر الصحافي للحديث عن مباراة الهلال والقادسية، حيث قال: “نود الحفاظ على الصدارة، ويجب علينا تحقيق الفوز، طوينا صفحة آسيا وعدنا للدوري.. سعداء بالروح والشخصية التي ظهرت في المباراة الماضية أمام بيروزي، لاعبونا محترفون، يتعاملون مع الضغوط بتركيز عالٍ”.

هذا ويحتل الهلال في الوقت الحالي المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن المتصدر الباطن، والذي أنهى مباراته في الجولة الخامسة بالتعادل مع الفتح، وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل في لقاء وحيد أمام الاتحاد، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكه 5 أهداف.

فيما يتواجد القادسية في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، فاز في مباراتين، وتعادل في لقاء، وانهزم في مباراة واحدة، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلت شباكه 7 أهداف.







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