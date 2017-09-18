مدرب برشلونة: ديمبيلي ليس لديه الخبرة لإدراك خطر هذه المشاكل

المواطن ـ وكالات

كشف إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، أن الإصابة التي تعرض لها الوافد الجديد عثمان ديمبيلي خلال المباراة الماضية ضد خيتافي ناتجة عن القيام بحركة عنيفة جدًّا، وليس بسبب سوء أرضية الملعب.

وجاءت تصريحات فالفيردي في المؤتمر الصحافي، الذي عقده اليوم الاثنين قبل المباراة المقررة غدًا الثلاثاء أمام إيبار على ملعب كامب نو في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال المدرب الإسباني: “ديمبيلي لم يتعرض في السابق إلى مشكلات عضلية وليس لديه الخبرة لإدراك خطر هذه المشاكل، الانطلاق بسرعة عالية للأمام ولعب الكرة بالكعب تسببت بهذه الإصابة القوية”.

وتابع بقوله: “لا أعتقد أن ديمبيلي كان سيتعرض لهذه الإصابة لو لم يقم بتنفيذ تلك الحركة، وأنا لا أتوقع على الإطلاق أن هذه الإصابة العنيفة ناتجة عن سوء أرضية ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز”.

ويحتل برشلونة حاليًّا صدارة الترتيب العام في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 12 نقطة بعد فوزه في أول أربع جولات، بفارق نقطتين عن إشبيلية أقرب مطارديه في الترتيب.







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