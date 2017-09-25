مدرب بيروزي الإيراني: الهلال الأقوى آسيوياً.. والجزيرة سيشهد ملحمة

المواطن - الرياض

أكد برانكو المدير، الفني لفريق بيروزي الإيراني، أن الهلال أحد أكبر الأندية في آسيا، وستكون موقعة نادي الجزيرة ملحمة بين فريقين استحقا الوصول لنصف الآسيوية.

وقال برانكو: «أفضل فريق في آسيا من وجهة نظري هو الهلال، والفريقان يستحقان التأهل وستكون مباراة الغد قويةً جدًا».

وأضاف مدرب الفريق الإيراني: «لا نركز على لاعب واحد فقط تركيزنا على روح المجموعة ككل، والروح قد تتفوق على المشاكل المادية داخل الملعب».

وواصل: «نتائجنا تحسنت كثيرًا وأصبح فريقنا قوياً، والدليل على ذلك مباراتي الأهلي وما قدمناه في الدور الماضي».

ومن المقرر أن يلاقي الهلال ضيفه بيروزي الإيراني، غداً الثلاثاء المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق الفوز على بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :