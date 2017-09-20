مدني مكة نافيًا ما تم تداوله عن حريق في سجن الطائف: كانت فرضية ناجحة

المواطن - أحمد العُمري - الطائف

نفى المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد سرحان، ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية عن حريق في السجن العام بالطائف، مؤكدًا أن الحادث لم يكن سوى تجربة فرضية ناجحة.

وأوضح سرحان أن الفرضية كانت ناجحة وشارك فيها كافة الجهات، موضحًا أنها عبارة عن خروج حريق افتراضي عن السيطرة وفقًا للسيناريو الذي وضع للفرضية، مشددًا على أن الفرضية لم تخرج عن السيطرة كما تم تداوله.

وأشار العقيد سرحان إلى أن جميع الفرضيات في المنشآت الحكومية والأهلية التي يقيمها الدفاع المدني مع الجهات ذات العلاقة لا يتم إشعال النار فيها، وإنما يتم استخدام مؤثرات تعطي سحبًا من الدخان التي لا تؤثر على صحة المشاركين في الفرضية.

ودعا العقيد سعيد سرحان كافة وسائل الإعلام، وخص مواقع التواصل الاجتماعي، أن تستقي الخبر من مصدره، وأن يُنقل كما أعد دون بتر أو تغيير يذهب بالموضع بعيدًا عن ما تم الإعداد له، مقدمًا شكره لكافة الجهات، وبالأخص إدارة سجون الطائف التي نجحت في الإيحاء بجدية الفرضية حتى تحقق الهدف المنشود من إقامتها.







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