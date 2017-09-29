مدير جامعة الملك سعود: قيادة المرأة للسيارة لها منافع اقتصادية واجتماعية

المواطن - واس

نوه مدير جامعة الملك سعود، الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر، بمضامين صدور الأمر السامي الكريم باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء؛ وذلك تحقيقًا للمصلحة العامة للمجتمع السعودي.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- يحرصان دومًا على توفير سبل الرفاه والعيش الكريم لأفراد المجتمع كافة، وقد أدرك الملك المفدى- يحفظه الله- أن المرأة السعودية في ظل المتغيرات الحالية المحيطة بها تحتاج إلى ما يسهّل سبل عيشها ومنحها سهولة في الحركة والانتقال لتسهم في تشييد حاضر ومستقبل المملكة وفق رؤية 2030.

وأضاف: أن هذا الأمر السامي الكريم جاء للصالح العام، ومواكبًا للتطلعات الاقتصادية التي تصبو إليها المملكة، حيث ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني ويعزز نشاط العديد من قطاعاته، كما أنه سيحقق للمرأة السعودية مكاسب مادية كبيرة ويؤدي إلى توسيع مشاركتها في سوق العمل.

وسأل معاليه الله- عز وجل- أن يمدّ في عمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين (أيدهما الله)، ويسدد على طريق الخير خطاهما ويعينهما على ما يبذلانه للوطن وأهله، وأن ينصر جنودنا المرابطين على الثغور.







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