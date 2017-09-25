مدير عام الشؤون الصحية بعسير يصدر 12 قرارًا إداريًا

المواطن - رائد القرفي - أبها

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن علي الهبدان في إطار حرص المديرية على تجويد الخدمات الصحية بدعمها بالكفاءات المميزة لخدمة المرضى جملة من القرارات الإدارية باعتماد تكليف وتمديد لعدد من مديري الإدارات ومديري مستشفيات وغيرهم من المسؤولين بصحة المنطقة، مطالبًا الجميع بمضاعفة الجهد وبذل المزيد لخدمة الوطن والمواطن، متمنيًا لهم دوام التوفيق وسداد الرأي.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، مشيرًا إلى أن هذه القرارات جاءت على النحو التالي:

أولًا: تمديد تكليف منصور بن علي مزهر مشرفًا عامًا على مستشفى الصحة النفسية.

ثانيًا: تمديد تكليف الدكتور علي سعيد القحطاني مديراً لمستشفى أبها للولادة والأطفال بالإضافة إلى عمله.

ثالثًا: تمديد تكليف الدكتور محمد بن علي الأعجم مديراً لمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال بالإضافة إلى عمله.

رابعًا: تمديد تكليف الفني محمد بن زيد عسيري مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى محايل العام.

خامسًا: تمديد تكليف محمد بن علي آل فرج مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى ظهران الجنوب العام.

سادسًا: تمديد تكليف علي بن سالم آل زاحم مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى أحد رفيدة العام.

سابعًا: تمديد تكليف الصيدلي ناشي معيوف الزهراني مديراً لإدارة شؤون القطاع الصحي الخاص بصحة عسير.

ثامنًا: تمديد تكليف الدكتور محمد فايع عسيري مديراً لإدارة الطب المنزلي بصحة عسير.

تاسعًا: تمديد تكليف محمد مريع عسيري مديراً لإدارة العقود والمشتريات بصحة عسير.

عاشرًا: تمديد تكليف الفني علي إبراهيم القحطاني مديراً لإدارة الخدمات العامة بصحة عسير.

أحد عشر: تكليف سعيد مسفر آل حامد نائباً للمساعد للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة إلى عمله.

اثنا عشر: تمديد تكليف الدكتور أحمد محمد مخرشم نائباً لمدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى رجال ألمع.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :