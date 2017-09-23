مدير مدني مكة : اليوم الوطني تجديد للعطاء والبذل والارتقاء

المواطن - أحمد العُمري - مكة المكرمة

أكد اللواء سالم بن مرزوق المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة انه في كل عام تتجدد ذكرى اليوم الوطنى كعنوان للوحدة والتكامل كيف لا وقد تجسد هذا اليوم التاريخي في ذاكرة ووجدان الموطن السعودي يروي فيه كيف استطاع جلالة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه جمع الشتات والتناحر والفرقة تحت راية التوحيد وارساء قواعد الأمن والأمان

واضاف المطرفي بأن اليوم الوطني يعد تجديد للعطاء والبذل والارتقاء بمستقبل زاهر للتنمية المستدامة في حكمة قادها ورسمها الملك المؤسس رحمه الله تعالى وسار على خطاها ونهجها أبناءه البررة في قيادة متماسكة وعقيدة ثابتة نهضوا بالبلاد ومنحوا أبناء الوطن أقصى العناية والاهتمام في طريق الرفعة نحو التقدم.

واردف بهذه المناسبة الغالية لا أملك كمواطن سعودي إلا أن أرفع أكف الضراعة للمولى عز وجل أن يحفظ لنا حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي عهده الامين ونسأل المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار والرقي واللحمة الوطنين







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :