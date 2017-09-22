مدير هلال المدينة: اليوم الوطني ترسيخ للاعتزاز بالدين والولاء للمليك

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، الدكتور معلا بن عليان الجابري، أن الاحتفال بذكرى اليوم الوطني الـ87 يجسد الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن.

وأضاف في كلمة له بهذه المناسبة: يأتي احتفاء الهيئة بهذه المناسبة؛ ترسيخًا للاعتزاز بالدين والولاء للمليك والانتماء للوطن، وتنمية للقيم الوطنية، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 المتضمنة تنمية القيم الإيجابية لدى كافة منسوبي الهيئة.

وأكد على أهمية هذه المناسبة الغالية قائلًا: لنسترجع من خلالها بطولات الملك المؤسس- رحمه الله- في سبيل توحيد هذه البلاد، واستعراض ما حققه أبناؤه البررة من بعده للنهوض بالوطن في مختلف المجالات، ومنها حرص حكومة المملكة منذ تأسيسها على حماية الحرمين الشريفين وتأمين كل ما يكفل أداءَ مناسك الحج والعمرة والزيارة بكل أمنٍ وأمان، فأنشأتْ منذ بداية إقامة الدولة ما يقوم على تأمين الرعاية الصحية والإسعافية لكافة المواطنين والمقيمين والقادمين من حجَّاج ومعتمرين.

ورفع الجابري أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظهما الله- وإلى أبناء الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.







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