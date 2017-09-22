مدير هلال عسير : اليوم الوطني فرصة سانحة لاستلهام الدروس من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز

المواطن - عسير

رفع مدير عام فرع هيئة الهلال الاحمر بمنطقة عسير الأستاذ محمد بن عبدالله بن مزهر الشهري باسمه وباسم كافة منسوبي هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهم الله – والى أبناء الشعب السعودي المخلص كافة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ 87 داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والاسرة المالكة والشعب السعودي النبيل ووطننا الغالي وان يديم امننا واستقرارنا .

وقال ابن مزهر في كلمة له : إن ذكرى اليوم الوطني لبلادنا الغالية تحل في كل عام ليستذكر المواطن السعودي بكل فخر واعتزاز هذه المناسبة التاريخية السعيدة التي تم فيها لم شتات هذا الوطن المعطاء تحت راية واحدة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه الذي وحدها تحت اسم المملكة العربية السعودية موفرا العدل والأمن في ربوع البلاد .

وأمضى بقوله : ذكرى اليوم الوطني فرصة سانحة وحقيقة لاستلهام الدروس والعبر من سيرة القائد الفذ الملك عبدالعزيز وأبنائه من بعده في وضع قواعد راسخة لبناء شامخ تنطلق ثوابته ودستوره من كتاب الله وسنة رسوله لتضيء لنا حاضرنا ونستشرف بها ملامح مستقبلنا عبر مانعيشه ونشهده حالياً في رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأضاف : إن ما نشاهده اليوم من تنمية كبيرة هي ترجمة لجهود حثيثة تبذلها القيادة للرقي بأبنائها ومقدراتها ومكتسباتها لضمان عيش كريم لكل فرد في هذا الوطن وامتداداً لما وضعه الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه من اسس متينة وقواعد صلبه في وطن تتواصل فيه مسيرة الخير والنماء وتتجسد فيه معاني الوفاء لقادة أخلصوا لشعبهم وتفانوا في رفعة بلدهم حتى أصبحت له مكانة كبيرة بين الأمم.

وتابع : ونحن نستذكر البطولات الخالدة التي سطرها اليوم الوطني نتذكر وبكل فخر ما تقوم به كافة قواتنا العسكرية في كافة القطاعات من عمل دءوب للذود عن تراب المملكة العربية السعودية ودرء الشر والأذى ، ونصرة للمظلوم ، ودحر للإرهاب ، داعين لهم بالنصر القريب ولشهدائنا المغفرة والرحمة وان يديم عز هذه البلاد وأهلها .







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