مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في الباحة يُشارك في احتفال اليوم الوطني 87

المواطن_ أمل سعيد الغامدي_ الباحة

شارك مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة الباحة في احتفال اليوم الوطني بمجموعة من الأنشطة الخاصة بالمركز في أماكن مختلفة، في سوق الهدى مول، ومول المعرفة، والكلية التقنية للبنات.

وتنوعت المشاركات بمجموعة من المحاضرات والورش والأركان التعريفية الخاصة بنشاطات المركز من قِبل مشرفات المركز في منطقة الباحة.

وكان الهدف من المشاركة تعزيز حب الوطن في يومه الوطني وبث روح الولاء والانتماء.

وقالت مشرفة المركز بمنطقة الباحة عائشة الغامدي كلمة عن يوم الوطن قالت فيها “يتجدد الولاء لوطن معطاء ولملك العزم والإباء، ٨٧ عامًا تاريخ تليد ومجدٌ عريق لوطن ترتفع رؤوسنا فخرًا بالانتماء إليه ولدولة أرست قواعد الدين والأخلاق، تستمر مسيرة العطاء والتقدم والازدهار في كل عام”.

وتقدم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ممثلًا في مشرفة المركز بباقات الحب والولاء لقيادتنا الرشيدة ولوطننا الكريم ولشعبنا المعطاء.







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