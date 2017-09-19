مسؤول أميركي: إيران تُهرب قطعًا عسكرية متطورة للحوثيين وهذا هدفها

المواطن - وكالات

أكد مسؤول عسكري أميركي رفيع أن إيران مستمرة في خرق القرارات الدولية، القاضية بحظر تسليح الحوثيين في اليمن.

وقال قائد الأسطول الأميركي الخامس في الخليج، الأدميرال كيفن دونغان، في آخر تصريحاته قبل انتهاء مدة قيادته: إن الأسطول الخامس المتمركز قبالة شبه الجزيرة العربية، عمل على تصحيح كافة مواطن الخلل التي سمحت للميليشيات بتنفيذ هجماتها البحرية بعد الانقلاب، بحسب العربية.

ولفت إلى تهريب إيران قطعًا عسكرية متطورة تمكن الحوثيين من إطلاق الصواريخ الباليستية إلى مسافات أبعد.

وكشف الأدميرال الأميركي أنواع الأسلحة التي نجحت إيران في تهريبها إلى اليمن، وتعتبر الأولى من نوعها منذ تاريخ انقلاب الميليشيات: ألغام بحرية وقوارب مفخخة وصواريخ مضادة للسفن، موضحًا أن هناك أنواعًا مختلفة من ترسانة عسكرية محرمة، تستمر إيران في تهريبها إلى اليمن بالرغم من الحظر الدولي، وهو ما يجعلها مصدر تهديد مستمر لأمن المنطقة، ولاسيما حركة الملاحة الدولية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :