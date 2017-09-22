مستشار أمير القصيم: اليوم الوطني 87 ذكرى تجديد الولاء لكيان بُني بكفاح الأبطال

المواطن - واس

أكد مستشار أمير منطقة القصيم إبراهيم بن سعد الماجد أن ذكرى اليوم الوطني هي ذكرى تجديد للولاء والانتماء لهذا الكيان الشامخ الذي تم بناءه بكفاح الأبطال من أجل خير الأجيال، بقيادة المؤسس والموحد الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود الذي استطاع بذكائه وحنكته وحكمته أن يمنحنا بفضل الله تعالى هذا الوطن الذي يستحق منا أن نعمل جميعا من أجل رفعته وعلو شأنه، والمحافظة على أمجاده.

وبين في تصريح بمناسبة اليوم الوطني الـ 87 للمملكة , أن في هذا اليوم المجيد نؤكد على العهد لقيادتنا الرشيدة، وسنمضي في مسيرة التنمية بخطى واثقة من خلال رؤية المملكة 2030 التي بدأت تأتي أكلها على الصعيد التنموي وبناء اقتصاد وطني أكثر تنوعا واستثمارًا.

وأشار إلى أن المسيرة تمضي باتجاه تحقيق أهدافها الاستراتيجية في بناء الوطن والمحافظة على مكتسباته، والاستمرار في تنفيذ مزيد من المشروعات التي تؤسس للأجيال كل معاني النماء والعطاء، فالوطن يبنيه أبناؤه بفكرهم وجهدهم وسواعدهم، وهذا اليوم التاريخي فرصة لتجديد البيعة وتأكيد العهد والاستمرار في اللحمة الوطنية التي تسهم في بقاء وطننا مستقرا وآمنا وأكثر تطورًا وازدهارًا، وهو وقفة مع النفس لاستيعاب القيمة العظيمة لوطن عملاق يعلو بين الأمم برايته الخفاقة ومنجزاته التي تناطح السحاب وتكتب اسم بلادنا كبيرا في سماء التنمية والأمل، وأن الموطن السعودي فخور بقيادته التي تسهر على رقيه وأمنه وتبذل كل غالٍ في سبيل استقراره ورغد عيشه.

وأكد الماجد في ختام تصريحه على أن المواطن السعودي الذي لم يكن ولن يكون إلا اليد التي تبني واليد التي تحمي هذا الوطن يثبت يوماً بعد آخر أنه المواطن الصالح الواقف صفاً واحداً مع قيادته الراشدة التي هي منا ونحن منها وأننا على العهد بارين.







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