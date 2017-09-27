مستشفى الملك فهد يُجري أول عملية لزراعة خلايا جذعية لمريض ستيني

المواطن - واس

نجح فريق طبي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة في تحقيق إنجاز طبي فريد، تمثّل في إجراء أول عملية لزراعة الخلايا الجذعية، لمريض سعودي يبلغ من العمر ستين عامًا، مصاب بسرطان الدم المتعدد النقوي (Multiple Myeloma).

وأوضحت مديرة العلاقات العامة والإعلام بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، ناريمان رمضان، أن التحضير والتجهيز للفريق الطبي لزراعة الخلايا جرى قبل 8 أشهر، حيث تم تنويم المريض في الثالث عشر من شهر ذي الحجة الماضي، وخضع لإجراء العملية بالمستشفى وتكللت بالنجاح.

وأفادت بأن زراعة الخلايا الجذعية تُعدّ إحدى أحدث طرق علاج أمراض الدم والأورام التي تمثّل إحدى الطرق العلاجية المتقدمة التي تتوفر في المدن الطبية ومستشفيات المملكة؛ لما يحظى به القطاع الصحي من دعم غير محدود من الحكومة الرشيدة لتطوير القطاع الصحي، وتعزيز إمكانات الكوادر الطبية وتأهيلها على أفضل المستويات لتقديم أرقى الخدمات الطبية للمواطنين والمراجعين بشكل عام.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :