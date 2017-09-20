مسيرة بالطبول ومجسمات هوائية احتفالاً باليوم الوطني بالرياض

المواطن - واس

هيأت الهيئة العامة للترفيه، شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) بمدينة الرياض، لاحتضان فعاليات ” مهرجان جادة الترفيه ” من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في إطار برنامجها الخاص للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني السابع والثمانين للمملكة.

وتتضمن الاحتفالية، التي ستقام يومي السبت والأحد المقبلين 23 و 24 سبتمبر الجاري، فقرات استعراضية كمسيرة الطبول، والمجسمات الهوائية، والفلكلور الصيني، ومسيرة الإبل والخيل، والدراجات النارية من نوع هارلي” بالإضافة إلى العروض المسرحية، وعروض السيرك، والبازار الشعبي، وإضاءات ثلاثية الأبعاد (3D) ستسلط على المباني المحيطة بالشارع.

وأصدرت الهيئة دليلاً تعريفياً يحوي جميع برامج وفعاليات الهيئة الخاصة باليوم الوطني، وأدرجتها ضمن روزنامة الترفيه الإلكترونية (هنا).







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