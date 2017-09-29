مشكلة مزعجة جدًا في آيفون 8 الجديد

المواطن - وكالات

شكا العديد من المستخدمين ممن اشتروا هاتف آيفون 8، الذي طرحته آبل مؤخرًا، من مشكلة مزعجة جدًا في الجهاز الجديد عند إجراء مكالمات هاتفية.

وأكد المشتكون أن هناك ضجيجًا يشوش على الصوت في المكالمات الهاتفية العادية ومكالمات “فيس تايم”، ويبدو أن ذلك الضجيج صادر من السماعات المرفقة مع الهاتف.

ونقلت الصحيفة عن تيريزا ميشيل، وهي إحدى مستخدمات آيفون 8 قولها : “قمت بإعادة تشغيل الهاتف عدة مرات، لكن المشكلة استمرت، ولكن ليس من خلال سماعات الهاتف الخارجية”.

ولاحظ من عانوا من هذه المشكلة أن الضجيج يختفي عند تشغيل مكبرات الصوت الخارجية ثم يعود عند استخدام سماعات الرأس.

وبحسب موقع “ذا فيرج” المختص بالأخبار التقنية اعترفت آبل بالمشكلة ووعدت بطرح تحديث لنظام التشغيل من شأنه أن يتخلص من ذلك الضجيج.







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