مصاب بجلطة ومنوم والشؤون الصحية ترفض إحالته لمستشفى متخصص

المواطن - سعيد آل هطلاء - سراة عبيدة

يعاني أحد منسوبي الأمن العام من جلطة في الدماغ، جعلته منومًا في مستشفى سراة عبيدة.

وناشد ابن المريض ظافر بن علي بن جابر عبر “المواطن” القيادة ووزير الصحة بنقل والده إلى أقرب مستشفى متخصص سواء في المنطقة أو خارجها.

وكان المريض أحد منسوبي الأمن العام وقضى طيلة حياته في خدمة الدين والمليك والوطن، ليتعرض إلى توقف حركة اللسان وعدم النطق مع توقف حركة الجنب الأيمن، ولا يزال في العناية المركزة.

وقال الابن سعد بن ظافر، “تم إرسال طلب تحويل إلى مستشفى عسير ولكن رُفضت حالته والشؤون الصحية رفضت أيضًا قبول إحالته إلى أحد المستشفيات الخاصة، وهو يعاني ونحن نعاني”.







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