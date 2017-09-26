مصادر “المواطن”: حسام بن سعود يتخذ إجراءات عاجلة لتنظيم العزاء

المواطن - وليد الفهمي - الباحة

كشفت مصادر “المواطن“، أن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، وجه في تعميم، محافظ المندق، بضرورة تنظيم العزاء وفق الشريعة الإسلامية.

ورفع رئيس محكمة الاستئناف بالباحة عددًا من الملاحظات ببعض العادات التي تخالف أوامر الشرع في العزاء، وتسبب في تعطيل أعمال الموظفين إلى 3 أيام.

وطالب رئيس محكمة الاستئناف بالباحة، عددًا من أهالي قرى بالشهم باتباع السنة والنهج القويم في ذلك على النحو التالي:

أن يتم العزاء في السنة المطهرة في الجامع أو بعد الدفن أو في منزل ذوي المتوفى أو بالهاتف في أي وقت.

اختصار استقبال المعزين على أهل المتوفى وقرابته.

عدم إقامة الولائم والاجتماع لها؛ كونه يخالف السنة.

عدم حضور أهل القرى الأخرى بالطريقة المتبعة سابقًا.

من أراد التعزية من خارج القرية فله ذلك، وتؤدى لأهل المتوفى دون استقبال رسمي.







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