مصادفة غربية.. مارفيك مرشح لخلافة باوزا

المواطن – الرياض

في مفارقة غريبة من نوعها، قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم فتح خط المفاوضات مع الهولندي فان مارفيك لتدريب الأبيض الأول خلفاً للأرجنتيني أدغاردو باوزا الذي حل محل قائد هولندا السابق.

وقاد مارفيك الأخضر نحو مونديال روسيا 2018، ولكنه رفض الامتثال لمطالب اتحاد الكرة السعودي بالقباء في المملكة ومتابعة اللاعبين عن قرب، فتم الاستغناء عن خدماته، ليخلفه أدغاردو باوزا مدرب منتخب الإمارات السابق.

وفشل المنتخب الإماراتي تحت قيادة أدغاردو باوزا في الوصول لنهائيات كأس العالم، حيث تأهل من المجموعة الثانية اليابان والسعودية مباشرة للمونديال، في حين ستلعب أستراليا مباراة الملحق الآسيوي مع المنتخب السوري صاحب المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

وفور طرح اسم مارفيك لتولى قيادة المنتخب الإماراتي، لاقى القرار ترحيباً من الشارع الرياضي، حيث سارع الكثيرون إلى مطالبة اتحاد الكرة بمفاوضة المدرب الهولندي، خاصة أنه يملك خبرةً كبيرة عن الكرة العربية وكان آخرها تأهل الصقور للمونديال تحت قيادته.

يذكر أن قائمة المرشحين لتدريب المنتخب الإماراتي، تضم أكثر من مدرب بخلاف مارفيك، حيث برز اسم البرازيلي دونغا، المدير الفني السابق لمنتخب للسيليساو، والإيطالي زاكيروني المدرب السابق لمنتخب بلاده ومنتخب اليابان، إلى جانب المدرب الكولومبي رويدا.







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