مصرع وجرح 14 من الميليشيات الحوثية في مواجهات عنيفة غرب شبوة

المواطن - واس

لقي 6 من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم، بينهم قيادي ميداني، وأصيب 8 آخرون، في مواجهات عنيفة اندلعت الليلة الماضية بين الجيش الوطني اليمني مسنودًا بالمقاومة، والميليشيا الانقلابية في منطقة بيحان غرب محافظة شبوة اليمنية.

وأكد مصدر عسكري، في تصريح لموقع “سبتمبر نت”، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب هجوم شنته الميليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني بجبهة الصفراء في بيحان، إلا أن وحدات من اللواء 21 ميكا مسنودًا بالمقاومة الشعبية نفذت عملية التفاف ناجحة أجبرت الميليشيا على الفرار بعد تكبيدها خسائر في الأرواح والعتاد.

وقال المصدر: إن اشتباكات جرت بجميع الأسلحة والأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة، أجبرت الميليشيا على الفرار بعد تكبيدها ستة قتلى، بينهم قائد الهجوم، إضافة إلى ثمانية جرحى.







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