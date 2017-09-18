مصر تدرج 215 إخوانيًا على قوائم الإرهاب

المواطن - القاهرة

أدرجت مصر 215 شخصًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية على قائمة الإرهاب لمدة 3سنوات.

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، تحت رقم 210 في 18 سبتمبر 2017، قرار محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 25 جنايات جنوب الجيزة، في قضية النيابة العامة رقم 451 لسنة 214 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 29 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 4459 لسنة 215 جنايات حلوان المقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب الجيزة بحسب المصري اليوم.

وتضمن قرار المحكمة إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، وإدراج المتهمين على ذمة القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 24 أغسطس.







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