مطار أربيل يعلّق الرحلات الدولية اعتباراً من الغد

المواطن - وكالات

أعلن مطار أربيل في كردستان العراق تعليق جميع الرحلات الدولية من المطار وإليه، اعتباراً من مساء غدٍ الجمعة، غداة قرار في هذا الصدد من الحكومة العراقية.

وقالت مديرة المطار تالار فائق صالح، اليوم الخميس، “جميع الرحلات الدولية، من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، ستُعلَّق اعتباراً من الساعة السادسة (15,00 ت غ) من مساء الجمعة”.

وأضافت أن ذلك يأتي على خلفية قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي.

الجدير بالذكر أن إقليم كردستان أجرى أخيراً استفتاء على الاستقلال؛ مما تسبب في أزمة سياسية ودبلوماسية في العراق، وتهديد مباشر من بغداد بالتدخل العسكري في الإقليم.







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