معارض قطري: خطاب تميم هزيل ومخيب لآمال الجميع

المواطن - الرياض

أكد المعارض القطري علي الدهنيم، أن خطاب أمير قطر تميم بن حمد، في الأمم المتحدة “هزيل ومخيب لآمال الشعب الخليجي والشعب القطري بصفة خاصة”.

وقال الدهنيم في تصريحات إلى قناة سكاي نيوز: إن خطاب تميم “أكبر من دولة قطر”، موضحًا أنه “تحدث عن الإرهاب وكأن الدوحة هي المتضررة منه وليست الممولة والداعمة الرئيسية له”.

ورفض الدهنيم حديث تميم عن ما أسماه “صمود الشعب القطري” أمام ما وصفه بـ”الحصار” من قبل الدول الأربع المقاطعة لقطر، مؤكدًا أن “الشعب القطري متذمر من الوضع الداخلي الذي دفع بالعمالة ورؤوس الأموال للهروب”.







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