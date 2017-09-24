معلق إماراتي: الهلال ممثل العرب الوحيد في الآسيوية وكلنا خلفه

المواطن - الرياض

طالب المعلق الرياضي الإماراتي عامر عبد الله، جماهير بلاده بدعم الهلال أمام بيروزي الإيراني في الدور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2017، وخاصة أن الزعيم هو الممثل العربي الوحيد في الآسيوية.

وقال عامر عبد الله: «عند الساعة 8 من مساء الثلاثاء كلنا خلف ممثل العرب الوحيد، الهلال يا هلال عزك عزنا، أبو ظبي الثلاثاء زرقاء».

ومن المقرر أن يلاقي الهلال ضيفه بيروزي الإيراني، يوم الثلاثاء المقبل، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي في ذهاب الدور نصف النهائي من عمر منافسات دوري أبطال آسيا 2017.

وتأهل الهلال للدور نصف النهائي بعدما فاز على العين الإماراتي 3-0 ذهاباً وإياباً، في حين صعد الفريق الإيراني على حساب أهلي جدة بنتيجة 5-3 في مجموع المباراتين.

ويسعى الهلال تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لتحقيق الفوز على بيروزي الإيراني من أجل تسهيل مهمة لقاء الإياب المقرر له يوم 17 من الشهر المقبل.







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