معلم يبث روح الحماسة والوطنية في نفوس طلابه بنشيد هام السحب في حلي القنفذة

المواطن – يحيى العمري – حلي

بث أحد المعلمين روح الحماسة والوطنية في نفوس طلابه بشكل إيجابي ورائع كعادته في المناسبات الوطنية، الأمر الذي جذب طلابه وتفاعلوا معه في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 87 يوم أمس الخميس.

وأكد المعلم في مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية والمتوسطة بمخشوش بمكتب حلي التابع لإدارة التعليم بمحافظة القنفذة، عمر بلغيث الغبيشي، في تصريحات إلى “المواطن” أنه كان يقدم حفل فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 87 بالمدرسة وفي نهاية الحفل أحب تفاعل الطلاب لتنطلق عواطفه الجياشة، مرددًا نشيد “هام السحب” لجذب الطلاب وزيادة روح الحماسة الوطنية.



وقدم الغبيشي التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولكل مواطن ومواطنة في هذا البلد الحبيب، داعيًا الله أن يحفظ بلادنا وأمننا ومقدراتنا وأن يجعل هذا البلد آمنًا مطمئنًا.







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