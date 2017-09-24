معلومات هامة عن قتلة عروبة وابنتها حلا في تركيا

المواطن - وكالات

كشف رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، أحمد رمضان، أن هناك معلومات هامة، أصبحت بحوزة الأمن التركي، حول قتلة المعارضة السورية عروبة بركات وابنتها حلا.

وقال رمضان في تغريدته له عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن ما وصفه بـ”الخناق” بدأ يضيق على القتلة الذين سيكونون بيد العدالة قريبًا.

ووجدت الشرطة التركية، الخميس، جثة المعارضة السورية عروبة بركات، وابنتها الإعلامية حلا، مقتولتين ذبحًا داخل شقتهما، في تركيا.

وكشفت الشرطة التركية أن الجناة أقدموا على إلقاء مواد تنظيف فوق جثتيهما لتأخير انبعاث الرائحة.

وشيعت عروبة وابنتها حلا، إلى مثواهما الأخير، في تركيا، أمس السبت، وسط حضور مكثف لمختلف أطياف المعارضة السورية.







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