مفاجأة من طيران ناس.. عرض للرحلات الداخلية بمناسبة #اليوم_الوطني

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الوطني السعودي، عن إطلاقه أول عروضه لليوم الوطني على الرحلات الداخلية ابتداءً من 87 ريال، حيث سيكون العرض متاحًا لفترة سفر تمتد لشهرين ابتداءً من 1 نوفمبر 2017م وحتى 31 ديسمبر 2017م. وستكون فترة الحجز لمدة أربعة أيام ابتداءً من 19 وحتى 22 سبتمبر 2017م.

ويأتي هذا العرض مبكرًا قبل اليوم الوطني ليكون طيران ناس من أوائل الشركات التي بدأت بإطلاق عروضها التسويقية بمناسبة اليوم الوطني، ولتجذب المسافرين ليكونوا على متن رحلاتها دومًا عبر هذا العرض التسويقي، حيث بإمكان ضيوف طيران ناس الحجز عبر الموقع الإلكتروني (هنا)، ومركز الاتصال على مدار الساعة 920001234، ومن خلال تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.

الجدير بالذكر أن طيران ناس يصل إلى 17 وجهة داخل المملكة العربية السعودية، وينطلق من عدة محطات رئيسية وهي: الرياض وجدة والدمام وأبها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :