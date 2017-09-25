مقابلات شخصية لـ77 معلمًا بتعليم عسير

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

أكد مدير عام التعليم، جلوي آل كركمان، أن الإدارة بكافة كوادرها مجندة لخدمة المعلمين والمعلمات ودعمهم وتسهيل مهامهم، عطفًا على الدور الريادي الذي يقومون به.

جاء ذلك خلال زيارته برفقة المساعد للشؤون المدرسية، عبدالرحمن عوضة، للجان المقابلات الخاصة بالمرشحين للوظائف التعليمية، بمقر بيت الطالب أمس.

ومن جهته، أكد مدير شؤون المعلمين، محمد فايع آل عثمان، أنه تم تشكيل عدة لجان للفرز ومطابقة البيانات، لافتًا إلى أن المقابلات ستستمر لمدة يومين، يلي ذلك استكمال إجراءات التعيين والتوجيه للمواقع ذات الاحتياج.​







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