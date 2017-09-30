مقتل جندي روسي أطلق النار على 3 من زملائه في تدريب رماية

المواطن - وكالات

أعلن مسؤولون في أقصى شرق روسيا، أنه تم تعقب جندي وقتله بعدما قتل 3 من زملائه خلال تدريب.

وأكد الجيش الروسي أن الجندي الذي قتل 3 من زملائه وأصاب اثنين آخرين، قاوم توقيفه وتم إطلاق النار عليه فسقط قتيلاً في الساعات الأولى من صباح السبت بعد عملية تعقب شاملة.

وخلال الحادث، الذي وقع الجمعة، أطلق الجندي نيران بندقيته طراز كلاشينكوف على زملائه أثناء تدريب على الرماية خارج بلدة بلوغورسك القريبة من الحدود مع الصين ثم هرب.

وقالت إدارة بلوغورسك إن الجندي من داغستان الواقعة بمنطقة شمال القوقاز الروسية.







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