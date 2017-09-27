مقطع إيراني طائفي .. نادي الهلال تحت الأقدام

يبدو أن الهزيمة القاسية التي ألحقها نادي الهلال بفريق بيروزي الإيراني ليلة أمس أقلقت منامهم وفتحت الباب للعنصرية والطائفية والحقد الدفين الذي يكنه نظام الملالي للمملكة وشعبها والعرب السنة جميعًا.

وفي في مقطع موغل في الطائفية تم نشره في ايران تهجم عدد من الإيرانيين علي نادي الهلال السعودي بكلمات عنصريه وطائفية بغيضة قبل المباراة متمنين أن يتم هزيمة الهلال.

وقال أحد الاشخاص في الفيديو إن هزيمة الهلال على يد الفريق الإيراني ستفرح 70 مليون شيعي وهو الأمر الذي لم يتحقق لهم حيث خيم الحزن على شوارع إيران بعد الهزيمة الموجعة.