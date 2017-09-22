مقنعان اقتحما مدرسة ومواطنة وثقت الجريمة بالجوال فأطاحت بهما شرطة الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنطقة الشرقية، صباح اليوم، من ضبط وافدين من جنسية عربية اقتحما مدرسة، وهما مقنعان.

وجاءت عملية القبض بعد أن وثقت مواطنة الجريمة بهاتفها الجوال.

وكشف المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، لـ”المواطن“، أنه عند الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم أبلغت مواطنة مركز العمليات الأمنية عن ملاحظتها لشخصين مقنعين يقومان بالقفز داخل إحدى المدارس الواقعة بحي أحد بمدينة الدمام.

وأوضح أن المواطنة تمكنت من توثيق الجريمة من خلال كاميرا هاتفها النقال وتزويد الجهة المختصة بمقطع الفيديو.

وأضاف الرقيطي: فور تلقي البلاغ هرعت دوريات الأمن للموقع ومحاصرة المدرسة والقبض على الجناة بداخلها، حيث تبين أنهما وافدان عربيان في العقد الثاني من العمر، كما ضُبط بحوزتهما على حقيبة تحتوي على أدوات وعدد وأقنعة للوجه.

وكشف أنه تم إيقافهما لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي، وتمهيدًا لإحالتهما وملف القضية لدار الملاحظة الاجتماعية.

هذا وأشادت شرطة المنطقة الشرقية بالدور الذي قامت به المواطنة في الإبلاغ عن الجناة وتزويد جهة الاختصاص بمادة التسجيل التي توثق فعلهما؛ مما أسهم في القبض عليهما في حينه وقبل تمكنهما من إكمال تنفيذ جريمتهما والهرب.