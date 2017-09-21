مكالمات مجانية غير محدودة داخل شبكة زين بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - طارق النجعي

أعلنت شركة “زين السعودية” على لسان رئيسها التنفيذي بيتر كالياروبولوس عن تفاعل الشركة الكبير مع مناسبة الذكرى الـ 87 لليوم الوطني، مبديًا تطلعات إدارة الشركة وموظفيها بأن تكون الخدمات المقدمة على أعلى درجات التميز، بما يلبي رغبات عملاء الشركة.

وكشف كالياروبولوس عن عرض الشركة بمناسبة اليوم الوطني، والذي سيكون متاحًا لعملاء الشركة خلال يوم السبت المقبل، مبينًا أن سريان العرض سيكون اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة.

وأضاف أن هذا العرض سيتيح مكالمات مجانية غير محدودة داخل شبكة “زين” لعملاء الخطوط الصوتية، بالإضافة إلى تصفح لا محدود لشبكات التواصل الاجتماعي (واتساب، وسناب شات، وتويتر، وإنستغرام، وفيسبوك) لعملاء الخطوط الصوتية، وخطوط البيانات.







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