مكالمات هاتفية إرهابية تجلي 100 ألف روسي

المواطن - وكالات

كشف مصدر في أجهزة الطوارئ الروسية، عن إجلاء نحو 100 ألف مواطن الثلاثاء 19 سبتمبر، إثر تلقي اتصالات هاتفية، أبلغ فيها مجهولون بخطر وقوع تفجيرات في مختلف المدن الروسية.

وبحسب روسيا اليوم فإن عمليات الإجلاء شملت 152 موقعًا في موسكو وروستوف على نهر الدون وأستراخان وفولغوغراد ويكاتيرينبورغ وغيرها من المدن.

هذا، وتلقت أجهزة الأمن الروسية في الفترة الأخيرة العديد من البلاغات الكاذبة من “الإرهابيين الهاتفيين”، الذين هددوا بتفجير محطات سكك حديدية ومراكز تجارية وجامعات ومدارس وفنادق ومقرات إدارية.







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