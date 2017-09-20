مكتب لخدمة جنودنا البواسل وأُسر الشهداء ببلدية العرضية الجنوبية

المواطن - عبدالله النخالي - العرضيات

افتتحت بلدية العرضية الجنوبية، مكتبًا خدمات لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي، ولأسر الشهداء والذي يهدف لخدمة هذه الفئة العزيزة على الوطن، وتسهيل وإنجاز معاملاتهم، وهو مزود بكادر من الموظفين من جميع أقسام البلدية وإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة.

ووجه رئيس بلدية العرضية الجنوبية، عبدالعزيز الشهراني، موظفي البلدية والعاملين بالمكتب إلى إنجاز معاملات مرابطي الحد الجنوبي، وأسر الشهداء بكل سرعة ويسر وسهولة.

وأوضح الشهراني أن المكتب والمبادرة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير، وسعيًا من البلدية إلى تجويد خدماتها والارتقاء بها.

وأكد أن جنودنا البواسل على الحد الجنوبي وأسر الشهداء فئة غالية ويستحقون منا أن نبادر لتقديم كافة الخدمات لهم، وإنجازها دون عناء.







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