مناورات تركية عراقية على الحدود تزامنًا مع استفتاء كردستان

المواطن - وكالات

في الوقت الذي يترقب فيه العالم نتائج استفتاء إقليم كردستان العراق، أعلنت بغداد وأنقرة انطلاق المرحلة الثالثة من المناورات العسكرية المشتركة على حدود البلدين.

وأغلقت تركيا حدودها البرية أمس مع إقليم كردستان العراق؛ احتجاجًا على استفتاء استقلال الإقليم الذي يحظى بمعارضة دولية وإقليمية.

وقالت رئاسة الأركان العامة التركية: إن المرحلة الثالثة من المناورات الجارية قرب الحدود العراقية ستنطلق غدًا الثلاثاء، بالمشاركة مع قوات عراقية.

وأضافت في بيان لها اليوم: ستنطلق المرحلة الثالثة من المناورات التي أطلقتها القوات المسلحة التركية بتاريخ 18 سبتمبر، بمنطقة سيلوبي/ خابور، بتاريخ 26 سبتمبر.

وأردف: “وستجري هذه المرحلة من المناورات بالمشاركة مع وحدات تابعة للقوات المسلحة العراقية، التي وصلت المنطقة مساء اليوم”.

وفي 18 سبتمبر، أعلنت الأركان التركية، بدء مناورات عسكرية في شرناق، مشيرة إلى أن “المناورات تأتي بالتزامن مع استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحدودية”.







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